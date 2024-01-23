Matheus Saldanha'ya yeni talip: Torino

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Brezilyalı forvet Matheus Saldanha'ya, Serie A ekiplerinden Torino talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Matheus Saldanha'ya yeni talip: Torino
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 15:04
Son güncelleme 23 Ocak 2024 15:05
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı forvet oyuncusu Matheus Saldanha'ya yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Torino Kulübü, Fenerbahçe ve Sevilla'nın ilgilendiği Saldanha'yı gündemine aldı.

"FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO"

Haberde; Fenerbahçe'nin Saldanha için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedilirken, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in Saldanha'yı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

Öte yandan haberde; Torino'nun, takımdan ayrılması planlanan Pietro Pellegri'nin yerine düşündüğü yazıldı. Pellegri ile Genoa ilgileniyor.

Bu sezon Partizan formasıyla 18 lig maçına çıkan 24 yaşındaki Saldanha, bu maçlarda 14 gol 5 asist kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery