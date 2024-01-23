Matheus Saldanha'ya yeni talip: Torino

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı forvet oyuncusu Matheus Saldanha'ya yeni bir talip çıktı.
İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Torino Kulübü, Fenerbahçe ve Sevilla'nın ilgilendiği Saldanha'yı gündemine aldı.
"FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO"
Haberde; Fenerbahçe'nin Saldanha için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedilirken, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in Saldanha'yı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.
Öte yandan haberde; Torino'nun, takımdan ayrılması planlanan Pietro Pellegri'nin yerine düşündüğü yazıldı. Pellegri ile Genoa ilgileniyor.
Bu sezon Partizan formasıyla 18 lig maçına çıkan 24 yaşındaki Saldanha, bu maçlarda 14 gol 5 asist kaydetti.
İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Torino Kulübü, Fenerbahçe ve Sevilla'nın ilgilendiği Saldanha'yı gündemine aldı.
"FENERBAHÇE'DEN 6 MİLYON EURO"
Haberde; Fenerbahçe'nin Saldanha için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedilirken, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric'in Saldanha'yı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.
Öte yandan haberde; Torino'nun, takımdan ayrılması planlanan Pietro Pellegri'nin yerine düşündüğü yazıldı. Pellegri ile Genoa ilgileniyor.
Bu sezon Partizan formasıyla 18 lig maçına çıkan 24 yaşındaki Saldanha, bu maçlarda 14 gol 5 asist kaydetti.