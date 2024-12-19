Masuaku'nun Beşiktaş'tan ayrılığı çok yakın

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun durumu giderek netleşiyor. Kasım ayında maaşını alamadığı için kulübe ihtar çeken tecrübeli sol bek, prim konusunda da yönetimi bıktırdığı iddia ediliyor.
Yönetimin, Masuaku'nun davranışlarından ve performansından duyduğu rahatsızlık nedeniyle, oyuncunun ara transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.
Yaptığı hatalarla Adana Demirspor mağlubiyetinde başrol oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, Kasım ayında 160 bin Euro'luk aylık maaşı geciktiği için avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti. Bunu yapan tek oyuncu olan 31 yaşındaki sol bek, prim söz konusu olduğunda da öne çıkan isimlerin başında geliyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin ise takımda yaşananlara dair raporu 29 Aralık'ta yapılacak kongrede seçilecek başkana sunacağı kaydedildi.
CHAMBERLAİN VE ONANA LİSTEDE
Kadro dışı bırakma uygulamasının sorunları çözmediği ve bu nedenle problem çıkaran isimlerle ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi. Masuaku'nun yanı sıra Chamberlain ve Onana da gönderilecekler listesinde. Musrati ise en az 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.
Yönetimin, Masuaku'nun davranışlarından ve performansından duyduğu rahatsızlık nedeniyle, oyuncunun ara transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.
Yaptığı hatalarla Adana Demirspor mağlubiyetinde başrol oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, Kasım ayında 160 bin Euro'luk aylık maaşı geciktiği için avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti. Bunu yapan tek oyuncu olan 31 yaşındaki sol bek, prim söz konusu olduğunda da öne çıkan isimlerin başında geliyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin ise takımda yaşananlara dair raporu 29 Aralık'ta yapılacak kongrede seçilecek başkana sunacağı kaydedildi.
CHAMBERLAİN VE ONANA LİSTEDE
Kadro dışı bırakma uygulamasının sorunları çözmediği ve bu nedenle problem çıkaran isimlerle ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi. Masuaku'nun yanı sıra Chamberlain ve Onana da gönderilecekler listesinde. Musrati ise en az 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.