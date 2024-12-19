Masuaku'nun Beşiktaş'tan ayrılığı çok yakın

aptığı hatalarla Adana Demirspor mağlubiyetinde başrol oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, Kasım ayında 160 bin Euro'luk aylık maaşı geciktiği için avukatı vasıtasıyla kulübe ihtar çekti.

Bunu yapan tek oyuncu

olan 31 yaşındaki sol bek, prim söz

konusu olduğunda da öne çıkan isimlerin

başında geliyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin ise takımda yaşananlara dair raporu 29 Aralık'ta yapılacak kongrede seçilecek başkana sunacağı kaydedildi.



CHAMBERLAİN VE ONANA LİSTEDE



Kadro dışı bırakma uygulamasının sorunları çözmediği ve bu nedenle problem çıkaran isimlerle ocak ayında yolların ayrılacağı ifade edildi. Masuaku'nun yanı sıra Chamberlain ve Onana da gönderilecekler listesinde. Musrati ise en az 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak.