Masuaku attı, Kongo yarı finale yükseldi!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağup etti ve Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Kongo'nun üçüncü golü Beşiktaşlı Arthur Masuaku'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Masuaku attı, Kongo yarı finale yükseldi!
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03 Şubat 2024 00:56
Son güncelleme 03 Şubat 2024 01:06
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ile karşı karşıya geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Demokratik Kongo'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Chancel Mbemba, 65. dakikada penaltıdan Yoane Wissa ve 82. dakikada Beşiktaşlı Arthur Masuaku attı. Gine'nin tek golü golünü 20. dakikada penaltıdan Muhammed Bayo attı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Arthur Masuaku 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'dan Real Betis'e giden Cedric Bakambu ise 72'de oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Gine ise turnuvaya veda etti.

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