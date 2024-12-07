Martin Skrtel'den derbi yorumu

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Martin Skrtel, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Martin Skrtel'den derbi yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 13:59
Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Martin Skrtel, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. 

"F.BAHÇE İYİ BİR İVME YAKALAMIŞ DURUMDA"

Fenerbahçe'yi değerlendiren Skrtel, "Fenerbahçe şu anda iyi bir ivme yakalamış durumda. Onları Prag'da canlı izledim. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadılar. İki gol attılar ve maçı kazandılar. Ayrıca ligde aldıkları galibiyet de öz güvenleri için çok önemliydi." dedi.

"DERBİLERDE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Eski Slovak stoper, "Derbi maçları her zaman özeldir. Her zaman bu tarz maçları takip etmişimdir. Her şey farklı oluyor. Bu maçın da öyle olacağını düşünüyorum. Özel bir maç olacak. Fenerbahçe'nin kalitesini çok daha iyi görüyoruz. Ayrıca öz güvenleri de yüksek. Şansın da onların yanında olduğunu düşünüyorum. Ama derbilerde ne olacağını bilemezsiniz." şeklinde görüş belirtti.

"UMARIM F.BAHÇE'NİN KALİTESİ SAHAYA YANSIR"

Skrtel, derbi ile ilgili son olarak "Çok ilginç bir maç olacak. Umarım Fenerbahçe'nin kalitesi sahaya yansır. Bana göre takımın en önemli oyuncuları; Dzeko, Tadic ve Fred. Onlar kilit oyuncular, çok şey onlara bağlı. Umarım kalitelerini korurlar ve iyi bir maç çıkarırlar." ifadelerini kullandı.

BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery