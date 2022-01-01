Martin: "Giannis, yeni LeBron James'tir"

Eski NBA oyuncusu Kenyon Martin, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "yeni LeBron James" olduğunu söyledi.



Basketball News ile yaptığı bir röportajda Martin, Giannis'i 'yeni LeBron' olarak nitelendirdi:



"Giannis yeni LeBron'dur. Her sezon MVP tartışmalarında yer alabilir. Ve ödülü eğer alamazsa, tek sebebi o sezon başka birinin aklını kaçırmış gibi oynaması olur. Yani favori olarak bulunduğu takımın Milwaukee'nin önüne geçmesinden fazlasının olması gerekiyor."



Martin ayrıca, bu yıl şampiyonluk için favorisinin Bucks olduğunu belirtti:



"Milwaukee'nin Doğu'dan çıkacak favori takım olduğunu düşünüyorum, ancak Brooklyn de kendini hızlı bir şekilde toparlayabilirse bunu yapma potansiyeline sahip. Ancak böyle şeyler zaman alır. Doğu oldukça yüklü. Miami'yi ve Chicago'yu da es geçmek olmaz.



Ama şu anda birini seçeceksem, Milwaukee derim. Neler yapabileceklerini kanıtladılar ve şampiyon olduktan sonra daha da geliştiler. Giannis, geçen yıl playoffları domine edip şampiyon olurken gördüğümüz Giannis'in şu anda daha iyi bir versiyonu olmuş durumda. Ve Serge Ibaka'yı da eklediler. Savunma yapıyorlar, setlerini başarıyla oynuyorlar ve oldukça akıcılar.



Brooklyn'de Ben (Simmons), Seth (Curry) ve (Andre) Drummond'ın sisteme alışmaları için zaman lazım, KD (Kevin Durant) de hala kadro dışı. Toparlamaları gereken çok şey var."



Kariyerinde iki kez MVP, bir kez şampiyon ve birden çok kez All-Star olan Giannis, 27 yaşında çok az oyuncunun görebileceği bir seviyeye şimdiden ulaşmış bulunuyor. Bu sekiz yıl içinde Antetokounmpo, %54,1 şut isabetiyle 21.5 sayı, 9.3 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarına sahip.



