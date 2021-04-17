Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Olimpik Marsilya ile Lorient karşı karşıya geldi. Stade Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya 3-2'lik skorla kazandı.



Lorient, Teremas Moffi'nin 19. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Marsilya, 53. dakikada Dimitri Payet ve 56. dakikada Pol Lirola ile öne geçti. Teremas Moffi, 70. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi. Pol Lirola, 90. dakikada bir kez daha Marsilya adına golünü attı ve 3 puanı takımına kazandırdı.



Jorge Sampaoli, 1991'de Raymond Goethals'dan bu yana Marsilya'nın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.



Bu sonucun ardından Marsilya 52 puana yükseldi, Lorient ise 32 puanda kaldı.



Marsilya, gelecek hafta Reims'e konuk olacak. Lorient ise sahasında Bordeaux'yu konuk edecek.



