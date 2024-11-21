Marko Guduric: "Bu maçı nasıl kazandık gerçekten bilemiyorum"

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Virtus Bologna'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Marko Guduric: 'Bu maçı nasıl kazandık gerçekten bilemiyorum'
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21 Kasım 2024 01:06
Son güncelleme 21 Kasım 2024 01:08
Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Virtus Bologna'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Marko Guduric yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kafa yapım her maç aynı. Sakatlıklardan dolayı çok darbe alıyoruz. Çok problemimiz var. İlk yarı iyi savunamamıştık ama ikinci yarı toprladık. Virtus iyi bir oyun çıkardı. Bu galibiyeti nasıl aldık gerçekten bilemiyorum. Galibiyetin kilit noktası savunmamızdı. Maçı kazandığımız için çok mutluyum."

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