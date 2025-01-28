Mario Hermoso, Bayer Leverkusen ile anlaştı!

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı sıkça anılan Mario Hermoso için sıcak bir gelişme yaşandı.



Sky Sport DE'nin haberine göre Bayer Leverkusen, AS Roma ile ve oyuncu ile sözlü anlaşma sağlandı.



29 yaşındaki stoper, Leverkusen'e katılacak ve muhtemelen Çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek.



SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMAYACAK



Transfer, sezon sonuna kadar kiralık olacak ve satın alma opsiyonu bulunmayacak.











