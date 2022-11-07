Marcos Alonso: 'Karar Luis Enrique'nin'

Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Marcos Alonso, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Alonso yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca hep Barcelona'ya transfer olmak istedim. Çocukluğumun takımıdır. Ailem bunu doğru bulmasa da Real Madrid için sağlık kontrolünden geçtim. Gelişmem için en iyi yol buydu. Orada uzun yıllar geçirdim ve güzel anılar biriktirdim." dedi.



Çocukluğundan beri Barcelona'yı tuttuğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Babamın takımı Barcelona'ydı. Biz hepimiz evde Barcelona'yı tutuyorduk. Küçükken birkaç kez Cmap Nou'ya gittiğimi hatırlıyorum." açıklamasını yaptı.



Real Madrid'den ayrıldığı sürece değinen Alonso, "Oynamak istiyordum ve Madrid'de bunun pek mümkün olmadığını da biliyordum. Bu yüzden İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Geriye dönüp baktığımda belki riskli kararlar vermiş olabilirim ama kendime güvenim ve ailemin desteği her zaman yolumu aydınlattı." ifadelerini kullandı.



Dünya Kupası ile ilgili de konuşan Marcos Alonso, "Beni milli takıma alıp almamak tabii ki Luis Enrique'nin kararı. Ama bunun için benim de elimden geleni yapmam gerekiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu.









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