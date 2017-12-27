MANU'dan Dybala'ya 80 milyon euro!

Arjantinli golcüsüiçinLig ekibidevreye girdi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Paulo Dybala için Manchester United, Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif hazırladı.Haberde; Paulo Dybala için Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerinde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Dybala, bu sezon 25 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı.