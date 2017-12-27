MANU'dan Dybala'ya 80 milyon euro!

Juventus'un Arjantinli golcüsü Paulo Dybala için Premier Lig ekibi Manchester United devreye girdi.
80 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Paulo Dybala için Manchester United, Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif hazırladı.
DEV RAKİPLER
Haberde; Paulo Dybala için Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerinde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Dybala, bu sezon 25 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı.
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80 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Paulo Dybala için Manchester United, Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif hazırladı.
DEV RAKİPLER
Haberde; Paulo Dybala için Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerinde teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Dybala, bu sezon 25 maçta 15 gol ve 4 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın