MANU'da hedef Hakan Çalhanoğlu!

Manchester United'ın sezon sonundaki transfer hedeflerinden birinin Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU'da hedef Hakan Çalhanoğlu!
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26 Şubat 2022 16:01
Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

InterLive'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde milli futbolcumuz için 18-20 milyon euro bandında teklif yapmaya hazırlandığı, Inter'in ise 30 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Milan'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Inter'e 2021 yazında bonservissiz bir şekilde katılan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

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