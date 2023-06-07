Manisa FK yeni teknik direktörünü açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı.



Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende kulüp başkanı Mevlüt Aktan ile teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Kulüp başkanı Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Korkmaz ile geçen hafta İstanbul'da yaptıkları ön anlaşmayı imzalayarak resmileştirdiklerini belirtti.



"YENİ SEZONDA İDDİALIYIZ"



Yeni sezonda iddialı olduklarını kaydeden Aktan, "Yeni sezona, yeni hocamızla iddialı bir şekilde giriyoruz. Bunu da burada açıkça ilan ediyoruz." dedi.



Korkmaz'ı, futbol anlayışının Manisa FK'nin futbol felsefesi ile uyumlu olduğu için tercih ettiklerini vurgulayan Aktan, teknik direktörlük anlamında istikrar yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.



Osman Zeki Korkmaz ise beklentilerin farkında olduğunu dile getirdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ