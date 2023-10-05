Manisa BB, Nevezis'i farklı geçti

Manisa'da düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 mağlup etti.



Maça hızlı başlayan Nevezis 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Litvanya ekibi Waterman, Okouo ve Marcinkevicius'un etkili oyunuyla ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.



İkinci periyodun başında Litvanya temsilcisi McNeil ve Galloway sayılarıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 28-12. Rakibine boyalı alanda Dorukhan Engindeniz ve Anderson'un sayıları, 3 sayı çizgisinin gerisinden de Roberson'un atışlarıyla karşılık veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, farkı 3 sayıya kadar indirerek soyunma odasına 45-42 geride gitti.



Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3. periyoda hızlı başladı. Periyodun henüz başında beraberliği yakalayan (47-47) yeşil-beyazlılar, 23. dakikada Terry'nin sayısıyla müsabakada ilk kez öne geçti: 47-49. Bu dakikadan sonra etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Russell ve Luther'in sayılarıyla farkı açarak periyodu 75-70 üstün tamamladı.



Son çeyreğe de etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson ve Russell'ın etkili oyunuyla son 5 dakikasına 89-78 önde girdiği müsabakadan 98-88 galip ayrıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor, eleme grubu son maçında Perşembe günü 19.00'da Porto ile karşılaşacak.



Salon: Muradiye



Hakemler: Ivor Matejek (Çekya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Petar Pesic (Sırbistan)



Nevezis: Jurgens 6, Marcinkevicius 4, Vaitkus 3, Waterman 15, Keliacius 9, Galloway 20, Basic 4, McNeil 13, Okouo 14



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 25, Russell 16, Anderson 10, Ayberk Olmaz, Terry 16, Ragıp Atar, Dorukhan Engindeniz 3, Kaan Sarıaslan, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 11, Mustafa Baki Görür 2, Luther 15



1. Periyot: 20-12



Devre: 45-42



3. Periyot: 70-75



Diskalifiye: 37.45 Waterman (Nevezis)



