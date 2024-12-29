Manisa Basket yılın son maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor

Manisa Basket, 2024'ün son maçında 30 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket yılın son maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor
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29 Aralık 2024 15:08
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket 30 Aralık Pazartesi günü 2024 yılının son maçında zirve yarışındaki takımlardan Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Karşılaşmanın biletleri 45 TL ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Ligde Beşiktaş'ın 11 haftada 8 galibiyeti, Manisa Basket'in ise 2 galibiyeti bulunuyor.
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