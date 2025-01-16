Manisa Basket önemli deplasmanda

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Almanya'da Niners Chemnitz'i yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran Manisa Basket cuma günüSüper Lig'de devrenin son maçında Yalovaspor'a konuk olacak.



Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.



Bu sezon Avrupa'da gösterdiği iyi performansa rağmen ligde hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Manisa Basket'in 14 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Manisa Basket'in alt sıralardaki en önemli rakiplerinden düşme hattında bulunan Yalovaspor da 3 galibiyet elde etti.