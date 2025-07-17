Manisa Basket, Hugo Besson'a veda etti

Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket, guardı Hugo Besson ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Hugo Besson ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.Basketbol Süper Ligi'nin bir başka ekibi TOFAŞ ise Hugo Besson ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: