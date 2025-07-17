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Manisa Basket, Hugo Besson'a veda etti

Manisa Basket, TOFAŞ ile anlaşmaya varan Hugo Besson'a veda mesajı yayınladı.

calendar 17 Temmuz 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket, Hugo Besson'a veda etti
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Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket, guardı Hugo Besson ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Hugo Besson ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Basketbol Süper Ligi'nin bir başka ekibi TOFAŞ ise Hugo Besson ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"2022 NBA Draftlarında Indiana Pacers tarafından 2'nci tur 58'nci sıradan draft edilen Hugo Besson, son olarak ülkemizde Manisa Basket forması giyerken, Fransız skorer 2024-2025 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 16.6 sayı, 3.6 ribaund ve 2.9 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 maçta 17.2 sayı, 4.1 ribaund, 3.2 asist, 1.4 top çalma maç başı ortalama istatistiklerine imza atmıştı. 2001 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Hugo Besson, şutör guard ve guard pozisyonlarında görev görev yapmaktadır."


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