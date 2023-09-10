Mane: 'Müslüman ülke olduğu için geldim'

Al Nassr'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Sadio Mane, transferinde Müslümanlık faktörünün önemli bir etken olduğunu dile getirdi.



Senegalli futbolcu, "Ailem, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a gelmem için beni teşvik etti. Annem çok mutluydu ve Al Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti." diye konuştu.



Al Nassr, 31 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten kadrosuna katmıştı.



Mane, Al Nassr'da çıktığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.



