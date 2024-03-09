Manchester United ligde 2 maç sonra güldü!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchesster United, sahasında Everton ile karşılaştı.



Old Trafford'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. MANU'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bruno Fernandes, 36. dakikada Marcus Rashford kaydetti. United'ın iki golü de penaltıdan geldi.



Manchester'da milli oyuncu Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Alınan bu sonucun ardından Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde 2 maç sonra kazandı. Ev sahibi ekipte eleştirilen kaleci Andre Onana, 4 maç sonra kalesini gole kapattı. Everton ise galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.



Alınan bu sonucun ardından MANU, puanını 47'ye çıkardı. Everton ise 25 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Sheffield United ile oynayacak. Everton ise Liverpool'u ağırlayacak.





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