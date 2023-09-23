Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden Manchester United Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.
Manchester United bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.
Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.
Manchester United bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.
Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.