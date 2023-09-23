Manchester United kötü gidişe son verdi

Premier Lig karşılaşmasında Manchester United deplasmanda Burnley'i mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United kötü gidişe son verdi
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23 Eylül 2023 23:55
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden Manchester United Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Manchester United bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.

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