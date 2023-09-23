Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden Manchester United Premier Lig 6. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.



Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.



Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.



Manchester United bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.



Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.



