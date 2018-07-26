Manchester United, Harry Maguire için teklifi iletti!

Premier Lig ekibi Manchester United, Leicester City'nin İngiliz stoperi Harry Maguire için transfer teklifinde bulundu.
SKY Sports'un haberine göre Jose Mourinho'nun ekibi, Maguire için Leicester'a 65 milyon Euro teklif etti.
LEICESTER'DAN TRANSFER CEVABI
Leicester City'nin ise teklifi kabul etmediği ve Manchester United'a ''Maguire satılık değil'' dediği iddia edildi.
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SKY Sports'un haberine göre Jose Mourinho'nun ekibi, Maguire için Leicester'a 65 milyon Euro teklif etti.
LEICESTER'DAN TRANSFER CEVABI
Leicester City'nin ise teklifi kabul etmediği ve Manchester United'a ''Maguire satılık değil'' dediği iddia edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın