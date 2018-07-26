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Manchester United, Harry Maguire için teklifi iletti!

Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla başarılı bir performans sergileyen Leicester City'nin stoperi Harry Maguire, Manchester United'ın radarına girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United, Harry Maguire için teklifi iletti!
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26 Temmuz 2018 15:52
Premier Lig ekibi Manchester United, Leicester City'nin İngiliz stoperi Harry Maguire için transfer teklifinde bulundu.

SKY Sports'un haberine göre Jose Mourinho'nun ekibi, Maguire için Leicester'a 65 milyon Euro teklif etti.

LEICESTER'DAN TRANSFER CEVABI

Leicester City'nin ise teklifi kabul etmediği ve Manchester United'a ''Maguire satılık değil'' dediği iddia edildi.

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