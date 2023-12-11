Manchester United'da 5 veda kararı!

Manchester United, finansal fair play kuralları nedeniyle 5 oyuncusunu gözden çıkarmış durumda.



İngiliz medyasında yer alan habere göre, Manchester United'ın; Raphael Varane, Casemiro, Anthony Martial, Jadon Sancho ve Donny van de Beek'i satmaya sıcak baktığı belirtildi.



Finansal fair play kurallarının Manchester United'ı daha aktif satıcı kulüp olmaya ittiği aktarıldı. Ancak kulüp kaynaklarının, hiçbir oyuncunun zorla gönderilmeyeceği konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.



Öte yandan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın da, kadroyu zayıflatacak satışlara izin vermek istemediği vurgulandı.



LİGDE 6. SIRADA



Manchester United, 16 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor.



AVRUPA İÇİN 3 İHTİMAL!



Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubun son haftasında sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacı olan Manchester United'a kazanmak da yetmeyecek, İngiliz ekibi grubun diğer maçındaki Kopenhag - Galatasaray maçından kendisi adına gelecek iyi sonucu bekleyecek.



Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak son hafta maçlarının ardından yoluna Devler Ligi veya Avrupa Ligi'nde de devam edebilir, sonuçlara göre Avrupa defterini grup aşamasında da kapatabilir.





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