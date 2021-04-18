İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United ile Burnley karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-1'lik skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 48. dakikada Mason Greenwood açtı. Burnley, 50. dakikada James Tarkowski ile skoru eşitledi. Mason Greenwood, 85. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Edinson Cavani, 90+3. dakikada maçın skorunu belirleid.



Manchester United, 1975/76'dan sonra Burnley'e karşı ilk lig dublesini yaptı.



Ligde üst üste beşinci maçını kazanan Manchester United, puanını 66'ya yükseltti. Burnley ise 33 puanda kaldı.



Manchester United, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Burnley ise Wolves deplasmanına gidecek.



