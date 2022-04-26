MUHTEMEL 11'LER

M. City:

R. Madrid:

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool:

Villarreal:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 26 Nisan Salı günü başlayacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadelelerveyayınlanacak.Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, SterlingJoao CanceloCourtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius JuniorŞampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Hem Premier Lig tarafında hem de Devler Ligi'nde şampiyonluk için en çok şans verilen takımların başında olan City, iki büyük kupaya da göz dikmiş durumda. Özellikle ligde kalan maçlarını kazanırlarsa mutlu sona ulaşacak olmaları City'yi ciddi motive ederken Devler Ligi'nde de kupaya sadece iki adım uzaklıktalar. Geçen sezon finalde kaybeden Pep, bu sezon artık şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Real açısından ise en büyük avantaj kurt hoca Ancelotti gibi gözükse de bence City karşısında işleri hiç kolay değil. Ben ev sahibi ekibin güçlü rakibi karşısında kazanacağını düşünüyorum. 1 seçimi karşılaşma için ideal tercih olacaktır.Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, ManeRulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Alcacer, DanjumaUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek. Liverpool, hafta sonunda Everton'ı 2-0 ile geçti. . Zorlandıkları maçta yarışta kalmayı başardılar. Villarreal ise bir tur önce Bayern'i eliyerek büyük bir başarı elde etti. Bayern Münih'in ardından ligde oynadıkları 2 maçtan da galip ayrıldılar. Liverpool'da önemli bir eksik yok. Villarreal'de ise Alberto Moreno ve Gerard Moreno'nun sakatlıkları bulunuyor. Villarreal, Avrupa'da savunma performansıyla öne çıkıyor. Banko kuponlara önerim 3.5 alt olacak.