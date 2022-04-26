UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları 26 Nisan Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler TV 8,5 ve EXXEN'de canlı ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
26 Nisan Salı:
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
27 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
MUHTEMEL 11'LER
M. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling
Cezalı: Joao Cancelo
R. Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Junior
M. CITY - R. MADRID MAÇ TAHMİNİ
SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Hem Premier Lig tarafında hem de Devler Ligi'nde şampiyonluk için en çok şans verilen takımların başında olan City, iki büyük kupaya da göz dikmiş durumda. Özellikle ligde kalan maçlarını kazanırlarsa mutlu sona ulaşacak olmaları City'yi ciddi motive ederken Devler Ligi'nde de kupaya sadece iki adım uzaklıktalar. Geçen sezon finalde kaybeden Pep, bu sezon artık şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Real açısından ise en büyük avantaj kurt hoca Ancelotti gibi gözükse de bence City karşısında işleri hiç kolay değil. Ben ev sahibi ekibin güçlü rakibi karşısında kazanacağını düşünüyorum. 1 seçimi karşılaşma için ideal tercih olacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mane
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Alcacer, Danjuma
LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇ TAHMİNİ
GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek. Liverpool, hafta sonunda Everton'ı 2-0 ile geçti. . Zorlandıkları maçta yarışta kalmayı başardılar. Villarreal ise bir tur önce Bayern'i eliyerek büyük bir başarı elde etti. Bayern Münih'in ardından ligde oynadıkları 2 maçtan da galip ayrıldılar. Liverpool'da önemli bir eksik yok. Villarreal'de ise Alberto Moreno ve Gerard Moreno'nun sakatlıkları bulunuyor. Villarreal, Avrupa'da savunma performansıyla öne çıkıyor. Banko kuponlara önerim 3.5 alt olacak.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler TV 8,5 ve EXXEN'de canlı ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
26 Nisan Salı:
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
27 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
MUHTEMEL 11'LER
M. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling
Cezalı: Joao Cancelo
R. Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Junior
M. CITY - R. MADRID MAÇ TAHMİNİ
SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Hem Premier Lig tarafında hem de Devler Ligi'nde şampiyonluk için en çok şans verilen takımların başında olan City, iki büyük kupaya da göz dikmiş durumda. Özellikle ligde kalan maçlarını kazanırlarsa mutlu sona ulaşacak olmaları City'yi ciddi motive ederken Devler Ligi'nde de kupaya sadece iki adım uzaklıktalar. Geçen sezon finalde kaybeden Pep, bu sezon artık şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Real açısından ise en büyük avantaj kurt hoca Ancelotti gibi gözükse de bence City karşısında işleri hiç kolay değil. Ben ev sahibi ekibin güçlü rakibi karşısında kazanacağını düşünüyorum. 1 seçimi karşılaşma için ideal tercih olacaktır.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mane
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Alcacer, Danjuma
LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇ TAHMİNİ
GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek. Liverpool, hafta sonunda Everton'ı 2-0 ile geçti. . Zorlandıkları maçta yarışta kalmayı başardılar. Villarreal ise bir tur önce Bayern'i eliyerek büyük bir başarı elde etti. Bayern Münih'in ardından ligde oynadıkları 2 maçtan da galip ayrıldılar. Liverpool'da önemli bir eksik yok. Villarreal'de ise Alberto Moreno ve Gerard Moreno'nun sakatlıkları bulunuyor. Villarreal, Avrupa'da savunma performansıyla öne çıkıyor. Banko kuponlara önerim 3.5 alt olacak.
CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN