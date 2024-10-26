Manchester City'nin Haaland'ı var

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City evinde Southampton'ı 1-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'nin Haaland'ı var
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26 Ekim 2024 18:57
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City evinde Russell Martin'in yönetimindeki Southampton'ı 1-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 5. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Erling Haaland, bu sezon çıktığı 13. resmi maçta 14. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City ligdeki namağlup serisini sürdürdü ve puanını 23'e yükseltmiş oldu. Southampton ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Bournemouth ile karşılaşırken, Southampton sahasında Everton'ı ağırlayacak.
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