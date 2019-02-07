Premier Lig'de 26. hafta maçında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 45. dakikasında Laporte ile öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Son sözü 90. dakikada Jesus söyledi ve Manchester City deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 62 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton ise 33 puanda kaldı.
Everton'da Cenk Tosun, 80. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna dahil oldu.
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Mücadelenin 45. dakikasında Laporte ile öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Son sözü 90. dakikada Jesus söyledi ve Manchester City deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 62 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton ise 33 puanda kaldı.
Everton'da Cenk Tosun, 80. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna dahil oldu.
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