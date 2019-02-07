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Manchester City maç fazlasıyla zirveye çıktı!

Premier Lig'de 26. haftada Manchester City deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City maç fazlasıyla zirveye çıktı!
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07 Şubat 2019 00:41
Premier Lig'de 26. hafta maçında Everton ile Manchester  City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Laporte ile öne geçen Manchester City, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Son sözü 90. dakikada Jesus söyledi ve Manchester City deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 62 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton ise 33 puanda kaldı.

Everton'da Cenk Tosun, 80. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna dahil oldu.

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