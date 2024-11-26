Manchester City, Liam Delap'ı geri istiyor

Manchester City, yaz transfer döneminde Ipswich Town'a gönderdiği Liam Delap'ı geri almayı düşünüyor.



CITY İZLEMEYE DEVAM ETTİ



İngiliz basınında yer alan habere göre, Pep Guardiola'nın ekibinin, ayrılığından sonra da Diap'ı izlemeye devam ettiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu geri almak istedikleri kaydedildi.



Manchester City'nin Diap için Ipswich Town ile yaptığı anlaşmada bir geri alım maddesinin olduğu öne sürüldü.



SONRAKİ SATIŞTAN PAY



Öte yandan Manchester City ile Ipswich Town arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de olduğu ve genç oyuncunun başka bir takıma transfer olması durumunda Manchester City'nin bu transferden de kar sağlayacağı ifade edildi. Delap'ın adı son dönemde Chelsea ile de anılmıştı.



SEZON PERFORMANSI



Ipswich Town'un yaz transfer döneminde Manchester City'den 17.8 milyon euro'ya kadrosuna kattığı İngiliz santrfor, yeni takımında çıktığı 13 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.



