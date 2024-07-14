Manchester City'den Olmo harekatı

Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo'nun 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak salı gününe kadar kadrosuna katmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'den Olmo harekatı
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14 Temmuz 2024 17:58
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, gelecek sezon kadro planlamalarını sürdürüyor.

Sky'da yer alan habere göre; Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İngiliz devinin Olmo'nun 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip salı gününe kadar transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

BAŞKA TAKIMLARDA DEVREDE

Olmo için Manchester City'nin yanı sıra Chelsea ve Barcelona'nın da devrede olduğu ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezonda 25 maça çıkan Olmo, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.

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