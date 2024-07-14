Manchester City'den Olmo harekatı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, gelecek sezon kadro planlamalarını sürdürüyor.



Sky'da yer alan habere göre; Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo'yu kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, İngiliz devinin Olmo'nun 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip salı gününe kadar transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.



BAŞKA TAKIMLARDA DEVREDE



Olmo için Manchester City'nin yanı sıra Chelsea ve Barcelona'nın da devrede olduğu ifade edildi.



SEZON RAKAMLARI



Geride bıraktığımız sezonda 25 maça çıkan Olmo, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.





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