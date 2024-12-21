Mallorca, deplasmanda Getafe'yi Cyle Larin'le devirdi

İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Mallorca, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mallorca, deplasmanda Getafe'yi Cyle Larin'le devirdi
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21 Aralık 2024 17:53
İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Mallorca, Getafe'ye konuk oldu. Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren tek golü 53'te penaltıdan Cyle Larin kaydetti.

Getafe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, 36. dakikada yerini Peter'e bıraktı.

Mallorca, bu sonucun ardından puanını 30 yaptı. Getafe, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Villarreal deplasmanına gidecek. Getafe, Las Palmas'a konuk olacak.
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