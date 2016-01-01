Malik Beasley, hapiste yazdığı mektubu paylaştı

Minnesota Timberwolves guardı Malik Beasley geçtiğimiz günlerde hapishaneden yazdığı bir mektubu paylaştı.



Beasley, Eylül ayında bir topluluk turu sırasında yanlışlıkla evine yanaşan bir aileye silah doğrulttuğu için 120 günlük hapis cezasına çarptırılırken "en iyi haline geri dönmek için her gün saha içinde ve dışında çok çalıştığını" belirtti.



Şubat ayında, Beasley kendisine yapılan şiddet tehdidi suçlamasını kabul etmiş ve 1 Haziran'da Minnesota'daki Wright County Hapishanesinde hapis cezasını çekmeye başlamıştı.



24 yaşındaki Atlantalı oyuncu, Beasley Enterprises Instagram sayfasında ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına hitaben yazdığı bir mektubu yayınladı ve yaşadığı tecrübeyi kendi üzerinde çalışmak için kullandığını açıkladı:



"İnsanların benden ders çıkarmasını istiyorum, çünkü bu harika bir hikaye olacak. Bu geçtiğimiz yıl, hayatım için başlı başına farklı bir bölümdü. Umursayanlar için, hepinizi seviyorum ve söz verdiğim gibi iyiliğinizin karşılığını vereceğim."



Florida State'den 2016 yılında ilk turda Draft edilen Beasley'nin 2020-21 sezonunu tamamlamasına izin verilmiş, ancak Nisan ayı başlarında sezonun son altı haftasını kaçırmasına neden olan bir sakatlık yaşamıştı. Beasley, 37 maçta 19.6 sayı, 4.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları tutturmuştu.



Şubat ayında NBA tarafından 12 maç için ücretsiz olarak uzaklaştırma cezası almış olan Beasley, Minnesota ile 2022-23 sezonuna kadar sürecek olan, dört yıllığı 60 milyon dolarlık bir kontrata sahip.



Malik'in hapis cezasının önümüzdeki NBA sezonu Ekim ayında başlamadan önce sona ermesi planlanıyor.



