Mahmut Recevik için soruşturma başlatıldı!

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik hakkında TFF'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mahmut Recevik için soruşturma başlatıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2021 16:27
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik hakkında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

TFF, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta kendilerine küfür ettiği iddiasıyla Mahmut Recevik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu işleme koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sporda Şiddetin Önlenmesi Bürosu, Recevik hakkında soruşturma başlattı.

Recevik'in önümüzdeki günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

Olay

Türk Telekom Stadyumunda 2 Ocak'ta oynanan Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçında statta bulunan TFF yöneticileri ve hakemlere hitaben küfür eden Mahmut Recevik, daha sonra Twitter hesabından açıklama yaparak, maçın heyecanı nedeniyle yaşanan olaydan dolayı özür dilemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Recevik hakkında, Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçtaki hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası vermişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.