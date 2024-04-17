Maccabi Tel-Aviv farklı kazandı Play-Off'a yükseldi

EuroLeauge Play-In karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv ağırladığı Baskonia'yı 113-83 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Maccabi Tel-Aviv farklı kazandı Play-Off'a yükseldi
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16 Nisan 2024 21:40
Son güncelleme 17 Nisan 2024 00:34
THY EuroLeauge Play-In karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv konuk ettiği Baskonia'yı 113-83 mağlup etti ve adını Play-Off'a yazdırdı.

Sezonu 7. olarak bitirmiş olan Maccabi Tel-Aviv, Play-Off'ta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti.

Baskonia ise yoluna Play-Off'da devam etmek için 19 Nisan Cuma günü Virtus Bologna ile karşılaşacak.

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