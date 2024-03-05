Macaristan-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

Milli takımımızın 22 Mart Cuma günü Macaristan ile deplasmanda yapacağı özel maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Macaristan-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı
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05 Mart 2024 16:05
A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü Macaristan ile deplasmanda yapacağı özel maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi.

Öncelikli bilet satışının 1 gün süreceği ve çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren ise genel satışın başlayacağı vurgulandı.

Macaristan-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ila 800 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği, bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu da aranmayacağı kaydedildi.

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