Macaristan'ı yenen Kadın A Milli Takımımız, Play-Off'u garantiledi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, altıncı ve son maçında Macaristan ile Gyor şehrindeki Alcüfer Stadyumu'nda karşılaştı.



Rakibi karşısında maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Kadın A Millî Takımımız, 14. dakikada Busem Şeker, 54. dakikada Elif Keskin, 61. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 79. dakikada Kader Hançar'ın golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Rakibin tek sayısı 66. dakikada Zsanett Kajan'dan geldi.



Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için play-off maçı oynamayı garantiledi.



19 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi gerçekleştirilecek.



Türkiye'nin 1. play-off turundaki rakibi bu eşleşme sonucu belli olacak. Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde Türkiye turu geçerse, 2. play-off turunda mücadele edecek. Bu turu kazanan takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.



Günün diğer maçında İsviçre, sahasında konuk ettiği Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Grubu 15 puanla lider bitiren İsviçre, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne zaten ev sahipliği yaptığı için gitmeyi garantilemişti.





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