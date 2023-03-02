Mac Allister: '40 yaşında da en iyisi Messi olacak'

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli katkısı olan Lionel Messi hakkında konuştu.



"40 YAŞINDA DA EN İYİSİ OLACAK"



Lionel Messi'nin 40-45 yaşında da tarihin en iyisi olarak anılacağından emin olduğunu söyleyen Mac Allister, "Leo, çok profesyonel. Oynamaya devam etmesi için tüm imkanlara sahip. Bu fiziksel bir olay değil, Leo mental olarak çok güçlü bir oyuncu. Gelecek Dünya Kupası'nda da onu sahada görmek istiyorız ve o da bunu biliyor. Umarım milli takımda oynamaya devam eder." dedi.



"MESSİ BİR O..... Ç......"



Lionel Messi'nin Dünya Kupası yarı finalinde yaptığı asiste değinen Mac Allister, "Hırvatistan maçında Messi'nin Alvarez'e yaptığı asiste inanamadım. Alvarez'i bir kenara bırakıp Messi'ye sarılmaya gittim ve ona 'sen tam bir o..... ç.....' dedim. Sahip olduğu çeviklik inanılmaz." sözlerini sarf etti.





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