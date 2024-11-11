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Lyon'u derbide Lacazette güldürdü!

Fransa'da oynanan Rhone derbisinde Lyon, Saint Etienne'i tek golle devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Lyon'u derbide Lacazette güldürdü!
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11 Kasım 2024 01:02
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinden Lyon, Fransa'da Rhone derbisinde Saint Etienne ile karşılaştı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Lyon oldu.

Lyon'a galibiyeti getiren golü 29. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

Ligde iki haftalık beraberlik serisine son veren Lyon, puanını 18'e yükseltti. Saint Etienne 10 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Reims'e konuk olacak Lyon, 23 Kasım'da Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak.

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