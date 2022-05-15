Lyon, Kerem Aktürkoğlu için bastırıyor!

Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise bambaşka bir performans sergiledi.



Genç futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi. Kerem'in fark yaratan bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti.



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi-Beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak.



Fransız temsilcisinin, gelen son haberlere göre 12 milyon Euro'luk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaşıldı.



Sonraki satıştan pay



Ancak yapılan bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi.



Cim Bom'un, 15 milyon Euro'luk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı.



Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.



