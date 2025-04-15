Luka Doncic, NBA'de forması en çok satılan oyuncu oldu

Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, 2024-25 NBA sezonunda ligin en çok satılan formasına sahip oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Luka Doncic, NBA'de forması en çok satılan oyuncu oldu
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15 Nisan 2025 11:46
Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, 2024-25 NBA sezonunda ligin en çok satılan formasına sahip oyuncu oldu.

Bu başarıyı duyuran NBA, böylece önemli bir istatistiği daha tarihe geçirdi.

Doncic, NBA tarihinde en çok forma satan ilk uluslararası oyuncu olurken, aynı zamanda 2012-13 sezonunda Carmelo Anthony'den bu yana LeBron James ve Stephen Curry dışındaki ilk bir numara olmayı başardı.

1. Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
2. Stephen Curry (Golden State Warriors)
3. LeBron James (Los Angeles Lakers)
4. Jayson Tatum (Boston Celtics)
5. Jalen Brunson (New York Knicks)

NBA'in açıklamasına göre, 6 Şubat'taki takas döneminden bu yana forma satışları geçen yıla oranla %21 arttı. Bu artışın başlıca sebebi, Doncic'in Dallas Mavericks'ten Lakers'a transferi olarak gösteriliyor.

Los Angeles Lakers, sezonun ilk yarısında lider durumda olan Boston Celtics'i geçerek ligin en çok ürün satan takımı oldu.

Doncic ve Lakers, Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamladı ve ilk turda Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

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