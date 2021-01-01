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Luka, Dallas'ın hamlelerinde rolü için: "Ben bir oyuncuyum sadece"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'in gelecek sezondaki kadro geliştirmeleri hakkında konuşmanın kendisine düşmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'in gelecek sezondaki kadro geliştirmeleri hakkında konuşmanın kendisine düşmediğini söyledi.

Dallas ekibi, LA Clippers'a karşı oynadığı playoff ilk turu serisinde 2-0 ve ardından 3-2 öne geçmiş olmasına rağmen, seriyi atlamayı başaramamıştı.

Sloven yıldız, ekiple bir sonraki seviyeye yükselmek adına gerekli muhtemel kadro değişiklikleri hakkında soru sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:

"Bu, takımda karar alan adamlara sorman gereken bir soru, değil mi? Ben burada sadece bir oyuncuyum. Lakin harika oynamak için her şeyimizi vereceğiz. Bunu yapıyoruz da. Bu takımla gurur duyuyorum. Tabii ki kaybetmekten nefret ediyorum, hepimiz ediyoruz."


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