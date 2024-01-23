Luis Nani: "Santos'un zamana ihtiyacı var"

Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luis Nani: 'Santos'un zamana ihtiyacı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 22:55
Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Luis Nani yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oldu. Mücadele gücü yüksekti. Önemli futbolcularımız ayrıldı. Yeni hoca geldi ve adaptasyon süreci var. Rekabeti yüksek olan Adana Demirspor'u ayağa kaldıracak." dedi.

SANTOS SORUSUNA CEVAP

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos ile ilgili konuşan Nani, "Santos kazanmaya alışık bir hoca. Adaptasyon süreci var. Beşiktaş'a çok fazla katkıda bulunacak. Kulüp de kendisi de büyük. Zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery