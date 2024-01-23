Luis Nani: 'Santos'un zamana ihtiyacı var'

Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani, Beşiktaş maçının ardından konuştu.



Luis Nani yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oldu. Mücadele gücü yüksekti. Önemli futbolcularımız ayrıldı. Yeni hoca geldi ve adaptasyon süreci var. Rekabeti yüksek olan Adana Demirspor'u ayağa kaldıracak." dedi.



SANTOS SORUSUNA CEVAP



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos ile ilgili konuşan Nani, "Santos kazanmaya alışık bir hoca. Adaptasyon süreci var. Beşiktaş'a çok fazla katkıda bulunacak. Kulüp de kendisi de büyük. Zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



