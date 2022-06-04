"Luis Campos, PSG'ye imza attı"

Luis Campos'un spor danışmanı olarak Paris Saint-Germain'e imza attığı öne sürüldü.

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'Luis Campos, PSG'ye imza attı'
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04 Haziran 2022 01:48
Galatasaray'da bu sezon başkan Burak Elmas'ın "başkan danışmanı" olarak görev verdiği Luis Campos'un Paris Saint-Germain ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Le Parisien'de yer alan habere göre; Portekizli futbol adamının Fransız devine spor danışmanı olarak 3 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

LEONARDO'NUN YERİNE GEÇECEK

Luis Campos'un, takımdan ayrılan Leonardo'nun yerini alacağı ve kulüpteki yeni projeye önderlik edeceği ifade edildi.

TRANSFER VE TEKNİK DİREKTÖR

57 yaşındaki futbol adamının transferin yanı sıra, yeni teknik direktör konusunda da belirleyici isim olacağı vurgulandı. PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun günleri sayılı olarak gösterilirken, Campos'un ise kısa bir teknik direktör listesi hazırladığı ve favori ismin Christopher Galtier olduğu vurgulandı.

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