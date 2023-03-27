LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers'ı playoff yarışında tutma yolundayken, Aralık ayından bu yana aile üyelerinden yedi kişinin cenazesini kaçırdığını söyledi.



Clippers, kısa bir süre önce Paul George'un sakatlığı nedeniyle normal sezonu kapatmasının ardından, hayal kırıklığıyla sonuçlanabilecek bir sezonun daha ortasında.



Lue ise, Aralık ayından bu yana takımın sıkıntıları arasında görevine olan sorumluluğu sebebiyle, ailesinden yedi kişinin cenazelerini kaçırdığını açıkladı:



"Aralık ayından bu yana, Meksika'dan yedi aile üyemi kaybettim. Ancak arka arkaya 6 maç kaybettiğimiz için, takımımı geride bırakamazdım. Ailemin yanında olmuş olmam gerektiğini biliyorum ve onlar da bunu çok istiyordu, fakat o dönem arka arkaya beş maç kaybettiğimizden ötürü, Aralık ayından beri yedi aile üyemin cenazelerinden birine bile katılamadım.



Kolay yolu seçip bir haftalığına eve gideceğimi söyleyebilirdim, ama doğru olmaz diye düşündüm. Bazen oyuna kendinizden çok şey veriyorsunuz. Beş galibiyet üst üste alsaydık, en az üç cenazeye katılabilirdim."



Clippers şu anda 39-36'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.





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