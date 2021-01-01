Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lue: "Kobe ve Jordan, antrenmanlara asla ara vermezlerdi"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.

Geçmişte iki oyuncunun da takım arkadaşı olan Lue, kendileri saha içinde ayrı tutan özelliklerin ne olduğunu şöyle açıkladı:

"Kazanma istekleri. Rekabetçi yapıları ve her gün antrenmanda sıkı çalışmaları. Çoğu zaman antrenmanlarda, maçlarda oynadıklarından daha sert oynarlardı. Bir keresinde Tayshawn ve Ron Harper ona neden antrenmanlarda neden bu kadar sıkı gittiğini sormuşlardı. O da 'antrenmanda böyle oynarsam, maçlar daha kolay gelir' demişti.

Özellikle MJ ile 40, 41 yaşındayken oynadığımda, o da öyleydi. Doug Collins çok zorlasa bile, antrenmanlara hiç ara vermek istemezdi. Kobe de aynıydı..."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal