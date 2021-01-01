Lue: "Kobe ve Jordan, antrenmanlara asla ara vermezlerdi"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Kobe Bryant arasındaki benzerlikleri ortaya koydu.



Geçmişte iki oyuncunun da takım arkadaşı olan Lue, kendileri saha içinde ayrı tutan özelliklerin ne olduğunu şöyle açıkladı:



"Kazanma istekleri. Rekabetçi yapıları ve her gün antrenmanda sıkı çalışmaları. Çoğu zaman antrenmanlarda, maçlarda oynadıklarından daha sert oynarlardı. Bir keresinde Tayshawn ve Ron Harper ona neden antrenmanlarda neden bu kadar sıkı gittiğini sormuşlardı. O da 'antrenmanda böyle oynarsam, maçlar daha kolay gelir' demişti.



Özellikle MJ ile 40, 41 yaşındayken oynadığımda, o da öyleydi. Doug Collins çok zorlasa bile, antrenmanlara hiç ara vermek istemezdi. Kobe de aynıydı..."



