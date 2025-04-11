Luca Banchi: 'Maç kazanma arzusunu sahaya yansıttık'

Basketbol THY Euroleague'in 34. ve son haftasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-77 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, 2 yıl aradan sonra play-off bileti alarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.
İtalyan çalıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç oynadıklarını belirten Banchi, "Çok önemli bir müsabakaydı. Bu, bazı gerilimler de getirdi. Takımım buna olumlu cevap verdi. Üçüncü çeyrekte onların hücum silahlarını durduramadık. Ancak son 5 dakikada oyuncularımın isteği ve Anadolu Efes'in maç kazanma arzusunu sahaya yansıtmaları çok önemliydi. Oyuncularım toplara uçtular, müthiş bir mücadele verdiler. Bloklarda çok etkili olduk. Takım olarak Anadolu Efes'in en güzel tablosunu yaşattık." ifadelerini kullandı.
Play-off'ta oynama hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Luca Banchi, "Bu, bizim için önemli bir başarı. İki yıllık aranın ardından adımızı yeniden play-off'a yazdırdık. Oyuncularıma ve takımı iyi hazırlayan teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüze bakmalıyız. Her şey sıfırlandı. Normal sezon geride kaldı. Gerçekten DNA'mızı yansıtmalıyız ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak durumundayız." şeklinde görüş belirtti.
- "Başkanımızdan büyük ders aldım"
Takımın zor döneminde kulüp başkanı Tuncay Özilhan'ın kendilerine verdiği desteğin altını çizen İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:
"Oyuncularım sezonun son bölümünde inanılmaz bir iş ortaya koydu. Bu süreci başlatan kişi, kulübümüzün başkanı (Tuncay Özilhan) oldu. En kötü günümüzde yanımızda oldu. Saha kenarına indi. Maçlarımızı saha kenarında takip etmeye başladı. Deplasman maçlarına gelmeye başladı. Onun varlığı ve karizmasıyla bu süreç başladı. Bu tutum, bütün takıma sirayet etti. Kendisi bu davranışıyla büyük bir örnek teşkil etti. Başkanımızdan büyük bir ders aldığımı söylemek zorundayım."
Play-off serisinde karşılaşacakları takıma gözdağı veren Banchi, "Birilerini korkutmanın zamanı geldi." diyerek sözlerini tamamladı.
Zalgiris Başantrenörü Andreas Trinchieri ise yi mücadele ettiklerini belirterek, "İkinci yarıda geri dönmeyi başardık. Ancak hatalar yaptık. Son dakikalarda yaptığımız 4 top kaybı maçı kaybetmemize neden oldu. Anadolu Efes'i tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Luca Banchi: "Maç kazanma arzusunu sahaya yansıttık"
Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, Zalgiris galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbol THY Euroleague'in 34. ve son haftasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-77 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, 2 yıl aradan sonra play-off bileti alarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.
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