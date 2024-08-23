Miami Heat'in veteran oyuncusu Kevin Love, eski takım arkadaşı LeBron James'in geçmişte kendisine yönelik attığı bir tweet'in duygusal bedeli ve Cleveland Cavaliers'ta yıldız bir oyuncudan yardımcı oyuncuya geçiş sürecinin zorlukları hakkında konuştu.



'Pardon My Take' podcast'inde konuşan Love, Cleveland'daki ilk günlerinde kendisinde iz bırakan anlardan biri olan James'in meşhur "Uyumsuz olmayı bırak, uyum sağla. Özel bir şeyin parçası ol." tweet'i hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Biraz kırılmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, sanırım biraz fazla kişisel aldığım bir şey olmuştu ve benim için de zordu. Takıma uyum sağlamam gerekiyordu. Tek istediğim, onlardan 'Bu adam gerçekten fedakarlık ediyor' şeklinde takdir görebilmekti.





Galiba o tweet, sezonun 20'nci ya da 30'uncu maçında atılmıştı. Sanırım LeBron benden en iyi şekilde yararlanmanın yollarını bulmaya çalışıyordu ve bunu 'Medyaya böyle diyeceğim ki sen de kendini toparla ve bu da bir daha olmasın' şeklinde yapıyordu. Yine de Bron kardeşim gibidir."



Minnesota yıllarında Love, maç başına ortalama 26,1 sayı, 12,5 ribaund ve 4,4 asist kaydettiği dominant bir dönemden geliyordu. Ancak Cavaliers'a katılmak Love'ın rolünde fedakarlık yapmasını ve James ile Kyrie Irving'in yanında tamamlayıcı bir oyuncu olmaya uyum sağlamasını gerektirmişti.



Love'ın istatistikleri gözle görülür bir darbe almış, maç başına sayı ortalaması 16,4'e düşmüş, ribaundları 9,7'ye ve asistleri ise 2,2'ye gerilemişti.





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