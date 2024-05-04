Los Angeles Lakers'ta Darvin Ham dönemi sona erdi

Los Angeles Lakers'ta başantrenör Darvin Ham'in görevine son verildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Los Angeles Lakers'ta Darvin Ham dönemi sona erdi
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04 Mayıs 2024 00:15
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta başantrenör Darvin Ham'in görevine son verildi.

Lakers'tan yapılan açıklamada, 50 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Ham ile yolların ayrıldığı belirtildi.

İki sezon boyunca Lakers'ta görev yapan Ham, takımıyla 90 galibiyet, 74 mağlubiyet yaşadı.

Ham yönetimindeki Lakers, Denver Nuggets'a karşı geçen sezon Batı Konferansı finallerinde, bu sezon ise play-off ilk turunda elendi.

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