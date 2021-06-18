Loris Karius'dan aşk skandalı: Sevgilisini aldattı

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un sevgilisini aldattığı magazincilerin çektiği fotoğraflar sonrasında ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Loris Karius'dan aşk skandalı: Sevgilisini aldattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2021 20:27
Beşiktaş'ta kötü bir dönem geçirdikten sonra sözleşmesini erkenden feshederek ayrılan Loris Karius, aşk skandalıyla gündeme geldi.

Alman model Sophia Thomalia ile ilişkisi olan Karius, önceki gün Mykonos'ta esmer bir güzel ile sarmaş dolaş görüntülendi.

"SOPHIA'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Sevgilisini aldattığı ortaya çıkan Karius foroğrafların ardından, "Dün tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim." açıklamasını yaptı.

Karius'un Union Berlin'e transfer olmasının ardından bu imzanın nedeninin sevgilisi Sophia'ya yakın olması belirtilmişti.

Union Berlin'de aradığı şansı bulamayan Karius, 1 yıl daha kontratının bulunduğu Liverpool'a geri dönecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.