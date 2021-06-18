Loris Karius'dan aşk skandalı: Sevgilisini aldattı

Beşiktaş'ta kötü bir dönem geçirdikten sonra sözleşmesini erkenden feshederek ayrılan Loris Karius, aşk skandalıyla gündeme geldi.



Alman model Sophia Thomalia ile ilişkisi olan Karius, önceki gün Mykonos'ta esmer bir güzel ile sarmaş dolaş görüntülendi.



"SOPHIA'DAN ÖZÜR DİLERİM"



Sevgilisini aldattığı ortaya çıkan Karius foroğrafların ardından, "Dün tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim." açıklamasını yaptı.



Karius'un Union Berlin'e transfer olmasının ardından bu imzanın nedeninin sevgilisi Sophia'ya yakın olması belirtilmişti.



Union Berlin'de aradığı şansı bulamayan Karius, 1 yıl daha kontratının bulunduğu Liverpool'a geri dönecek.



