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Lonzo'nun talipleri; Bulls, Celtics ve Raptors!

Chicago Bulls, Boston Celtics ve Toronto Raptors'ın, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'a ilgi göstermelerinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls, Boston Celtics ve Toronto Raptors'ın, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'a ilgi göstermelerinin beklendiği açıklandı.

Geçtiğimiz sezon oyunun iki tarafında da becerilerini sergilemiş olan Ball, 55 maçta 14.6 sayı, 5.7 asist ve 4.8 ribaund ile 1.5 top çalma ve 0.6 blok ortalamaları tutturmuştu.

Kemba Walker'ı Oklahoma City Thunder'a takas ettikten sonra, Boston ekibi point guard ihtiyacını karşılamak isteyebilir. Lonzo, savunmacı guard Marcus Smart'ın kadrodaki altıncı adam rolünü üstlenmeye devam etmesini sağlayabilir.

23 yaşındaki oyun kurucu, Coby White ve Tomas Satoransky ile birlikte Chicago'nun guard rotasyonunun bir üyesi olarak da uyum sağlayabilir. Bulls, geçen sezonun son takas gününde Ball ile ilgilendiğini ifade etmişti.

Raptors tarafında ise Kyle Lowry'nin, serbest oyuncu olarak ayrılması durumunda, Ball, takımın ilk beş kadrosunda Fred VanVleet'in yerini alabilir.

Pelicans, serbest oyuncu dönemi 2 Ağustos'ta başladığında Ball'a gelebilecek herhangi bir teklifi karşılama hakkına sahip olacak.


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