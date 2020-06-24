Londra derbisi Tottenham'ın

Sahasında West Ham'ı konuk eden Tottenham Hotspur sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Londra derbisi Tottenham'ın
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24 Haziran 2020 00:42
Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Londra derbisinde West Ham'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşmayı Tottanham 2-0 kazanarak üç puana uzandı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 64. dakikasında Soucek'in kendi kalesine attığı golle Tottenham öne geçmiş oldu. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Harry Kane sahneye çıkarak uzun süren tedavi döneminin ardından golle buluşmuş oldu ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Tottenham 45 puana yükseldi, West Ham ise 27 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.



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