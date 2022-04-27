Liverpool, ikinci yarıda açıldı, avantajı aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, ikinci yarıda açıldı, avantajı aldı
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27 Nisan 2022 23:49
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Villarreal'i konuk etti.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Pervis Estupinan (kendi kalesine) ve 55. dakikada Sadio Mane'den geldi.

Liverpool'un karşılaşmada 50. dakikada Fabinho ve 64. dakikada Andrew Robertson ile bulduğu goller ise ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 3 Mayıs'ta İspanya'da El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.

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