29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi kriz!

Crystal Palace yenilgisi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un defolarını ortaya çıkardı. Savunmada sıkıntı var, bireysel hatalara çözüm bulunamıyor. Teknik Direktör Arne Slot eleştiri oklarının hedefinde..

calendar 29 Eylül 2025 10:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Galatasaray maçı öncesi kriz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transferin şampiyonu Liverpool, geçen sezonki parlak günlerinin çok uzağında. İngiliz devi, Galatasaray maçı öncesi kriz yaşıyor...

"ESKİ LİVERPOOL DEĞİL"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi kurasının ardından Galatasaray'ın rakiplerini değerlendirirken, "Liverpool eski Liverpool değil" demişti. İngiliz devinin son hali Hacıosmanoğlu'nun bu sözünü akıllara getirdi. Çünkü geçen sezon Premier Lig'e ambargo koyan takımdan eser yok. İlk 5 maç kayıpsız atlatıldı ancak oynanan futbol umut vermiyordu.


8 MAÇTA 12 GOL YEDİLER

6. haftadaki 2-1'lik Crystal Palace yenilgisi 1 milyar 112 milyon Euro'luk Liverpool'daki defoları ortaya çıkardı. Savunma zaafları ve bireysel performanslardaki düşüşler açıkça göze çarptı. İlk 8 maçta tam 12 gol yiyen Kırmızılar sadece iki maçta kalesini kapatabildi. Geçen sezon aynı periyotta 4 gol yemiş, 4 maçı sorunsuz atlatmışlardı. Teknik Direktör Arne Slot tartışılan isim konumunda.

OYUNCULARINI ELEŞTİRDİ

145 milyon Euro'luk Isak, 125 milyon Euro'luk Wirtz, 95 milyon Euro'luk Ekitike, 46.9 milyon Euro'luk Kerkez ve 40 milyon Euro'luk Frimpong'tan faydalanamadığı düşünülüyor. Hollandalı hocanın, Crystal Palace maçı sonrası oyunculara yönelik eleştirileri takımdaki huzursuzluğu artırdı. Bunları alt alta sıraladığımızda Galatasaray'ın tarihi bir zafere imza atması imkansız değil.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.